ÖSYM, KPSS yerleştirme sonuçlarını açıkladı! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonucu sorgulama

Sağlık Bakanlığı bünyesinde ortaöğretim, ön lisans ve lisas olmak üzere toplamda 3 bin sözleşmeli personel pozisyonu yerleştirmesi tamamlandı ve ÖSYM üzerinden adayların erişimine sunuldu. KPSS ile alımı yapılan üç ayrı alanda da boş kontenjan kalmadı. İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına dair ayrıntılar...

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU!

KPSS 2020-8 ile alımı yapılan Sağlık Bakanlığı personel temini için ÖSYM, beklenen haberi duyurdu. Yapılan açıklamada:

''16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.'' ifadeleri yer aldı.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI...

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın alım gerçekleştirdiği sözleşmeli personel teminine dair açıklanan yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşılabilecek.