Ortalama 7 bin lira zam geldi! İşte firmaların açıkladığı ağustos ayı sıfır araç fiyatları

Otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın merak ettiği Ağustos 2020 sıfır otomobil fiyat listesi otomotiv firmaları tarafından güncellenmeye başladı. Otomotiv markaları her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı. Bazı firmalar henüz yeni fiyatları belirleyememişken ortalama olarak 7 bin lira civarında zamlar gözden kaçmadı.

İKİNCİ EL FİYATLARINDA PATLAMA OLDU

Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu.

FİYATLAR MERAKLA BEKLENİYORDU

Haziran ayı itibari ile sosyal hayatı tekrar canlandırmak için yapılan çalışmalarda bankalar taşıt kredisi vermişti. Kamu bankalarının bazı otomotiv firmalarının fiyat artışından sonra düşük faizli kredi desteğini geri çekmesi vatandaşı zor duruma sokmuştu. Bu yüzden Ağustos ayı sıfır araç fiyatları çok merak ediliyordu.

İŞTE 2020 AĞUSTOS SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

- Volkswagen Polo ağustos ayı anahtar teslim 148.147.700 lira

- Toyota Corolla ağustos anahtar teslim 162.161.800 lira

- Toyota Corolla ağustos anahtar teslim 162.161.800 lira

- Renault Symbol ağustos ayı anahtar teslim 115.250 lira

- Honda Civic ağustos ayı anahtar teslim 197.600 lira

- Nissan Micra ağustos ayı anahtar teslim 144.100 lira

- Alfa Romeo Giulietta ağustos ayı anahtar teslim 253.900 lira

- Dacia Logan MCV ağustos ayı anahtar teslim 118.400 lira

- Seat Ibiza ağustos ayı anahtar teslim 166 bin lira