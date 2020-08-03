HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ortalama 7 bin lira zam geldi! İşte firmaların açıkladığı ağustos ayı sıfır araç fiyatları

Otomotiv firmaları ağustos ayı sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı. İkinci el fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşların merakla beklediği sıfır otomobil fiyatlarında ortalama 7 bin liralık artış dikkat çekti. İşte ağustos ayı güncel sıfır otomobil fiyatları.

Ortalama 7 bin lira zam geldi! İşte firmaların açıkladığı ağustos ayı sıfır araç fiyatları
03.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:26

Otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın merak ettiği Ağustos 2020 sıfır otomobil fiyat listesi otomotiv firmaları tarafından güncellenmeye başladı. Otomotiv markaları her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı. Bazı firmalar henüz yeni fiyatları belirleyememişken ortalama olarak 7 bin lira civarında zamlar gözden kaçmadı.

İKİNCİ EL FİYATLARINDA PATLAMA OLDU

Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu.

FİYATLAR MERAKLA BEKLENİYORDU

Haziran ayı itibari ile sosyal hayatı tekrar canlandırmak için yapılan çalışmalarda bankalar taşıt kredisi vermişti. Kamu bankalarının bazı otomotiv firmalarının fiyat artışından sonra düşük faizli kredi desteğini geri çekmesi vatandaşı zor duruma sokmuştu. Bu yüzden Ağustos ayı sıfır araç fiyatları çok merak ediliyordu.

İŞTE 2020 AĞUSTOS SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

- Volkswagen Polo ağustos ayı anahtar teslim 148.147.700 lira

- Toyota Corolla ağustos anahtar teslim 162.161.800 lira

- Toyota Corolla ağustos anahtar teslim 162.161.800 lira

- Renault Symbol ağustos ayı anahtar teslim 115.250 lira

- Honda Civic ağustos ayı anahtar teslim 197.600 lira

- Nissan Micra ağustos ayı anahtar teslim 144.100 lira

- Alfa Romeo Giulietta ağustos ayı anahtar teslim 253.900 lira

- Dacia Logan MCV ağustos ayı anahtar teslim 118.400 lira

- Seat Ibiza ağustos ayı anahtar teslim 166 bin lira

Haber Yorumları (2)
MUAZAM: Eviniz varsa ayda bin lira kenara attıp 115 ayda bir renault symbol alabilirsiniz tabi 115 ay sonra fiyatı 5 katına çıkmazsa kıskaniyeeeee
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SALİH: Şuraya bak be ne güzel uçuyoruz maşallah
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu Spor
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı Güncel
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı Güncel
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Ekonomi
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kız kardeşini vurdu
9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kız kardeşini vurdu
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Uzman isimden korkutan uyarı: Bayramın bilançosu 15 gün sonra yansıyacak
Uzman isimden korkutan uyarı: Bayramın bilançosu 15 gün sonra yansıyacak
Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor
Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Sezen Aksu Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Erol Bulut Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza İzmir Bakan Instagram
Şu an buradasınız: Ortalama 7 bin lira zam geldi! İşte firmaların açıkladığı ağustos ayı sıfır araç fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 16:26:10. #1.14#
title