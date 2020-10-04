Ortaköy'de manzaraya dalan vatandaşlar, koronavirüsü unuttu

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüse karşı tedbirler sürüyor. Korona virüsle ilgili yetkililer sürekli olarak vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor.

KURALLARI HİÇE SAYDILAR

Uyarılara rağmen İstanbul'da boğaz ve köprü manzarasını seyretmek için Beşiktaş'taki Ortaköy'e gelen vatandaşlar, adeta korona virüs kurallarını hiçe saydı. Köprü manzarasında fotoğraf çektirmek için adeta yarışa giren bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında takması dikkat çekti.