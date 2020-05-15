Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

15.05.2020 02:47 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:27

Ordu'nun İkizce ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında kavga çıktı. Bıçak ve silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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51 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Yoğunoluk Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan bazılarının bıçak ve pompalı tüfekli saldırısı sonucu ağır yaralanan O.Uysal (51) isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya yaralanan diğer aile fertlerinden Ş.Uysal (22), İ.Uysal ve Ö.Uysal (28) kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Şüpheli olan O. Uysal ise emniyet güçlerinin kısa süreli çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.