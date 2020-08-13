ORDU'DA DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ MEHMET'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ordu'da serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gündür aranan gencin, ortaya çıkan son görüntüleri yürekleri burktu.

13.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:29

Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği derede, akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) son görüntüleri ortaya çıktı.

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Fındık bahçesinde çalışırken akrabalarıyla birlikte mola veren Zencirci'nin, serinlemek için dereye girdiği o anları akrabaları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"3-5 KURUŞ KAZANMAK İÇİN BURALARA GELMİŞTİ"

Öte yandan acılarının çok büyük olduğunu anlatan Mehmet Zencirci'nin amcası Hamza Zencirci, "Mevsimlik işçiydi ve 3-5 kuruş kazanmak için buralara gelmişti. Burada denize girmiş. Akrabaları olarak Ordu'ya geldik, 3 gündür burada bekliyoruz. Cenazemizi alıp memlekete gitmek istiyoruz" dedi.