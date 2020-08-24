Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da olduğu iddia edildi. Bir süredir Türkiye'de tatilde olduğunu konuşulan genç kızın lüks teknede arkadaşlarıyla olduğu ve 6 araç kiraladığı öne sürüldü.

ÖNCE İSTANBUL TURU YAPTI

Beşar Esad'ın Esma Esad ile evliliğinden dünyaya gelen Zein el-Esad, iddialara göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tatil yapan yakınlarını ziyaret etti. Zein, kısa İstanbul turunun ardından ise soluğu arkadaşlarıyla birlikte Ege sahillerinde aldı.

LÜKS TEKNEDE TATİL

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre kimliklerini gizleyen ekibin Bodrum'da altı tane lüks araç kiraladığı da söyleniyor.

AŞKINI İLAN EDEN ASKER ORTADAN KAYBOLDU

Suriye'de Esad rejiminin askeri olan Yazan Soltani, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayınladığı görüntüde Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein Esad'a aşkını ilan etmişti. Soltani'nin, "Seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum" dediği ve evlenmek istediğini ifade ettiği görüntülü paylaşımın ardından ortadan kaybolduğu belirtilmişti.