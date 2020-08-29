Pişkinliğin bu kadarı! Televizyon çaldığı yere geri dönüp çay içti

18 yaşındaki M.Y. Bilecik'teki bir dernek binasından televizyon çalarak, çevredeki bir spotçuya satmak istedi. Spotçunun kapalı olması üzerine hırsızın derneğe çay içmek için dönmesi pes dedirtti. Esnafın dikkati sonucu ihbar edilen hırsız, dernekteki ikinci televizyonu da çalma planı yaparken polis tarafından yakalandı.

ÇEVRE ESNAFI ZANLIDAN ŞÜPHELENDİ

Alınan bilgilere göre, merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde hizmet veren Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği'ne sabah 06: 00'da giren M.Y. (18) isimli şahıs televizyon çaldı. Televizyonu dernekteki bir masa örtüsüne saran şahıs, derneğe 200 metre uzaklıkta bir spotçuya gitti. Sabah erken saati olduğu için kapalı olan spotçunun önüne televizyonu bırakan şahıs, spotçunun açılmasını beklemek için bir süre çevrede gezindi. Şahıstan şüphelenen çevredeki bir lokanta çalışanı hemen durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis spotçuyu arayarak olayı anlattı. Spotçu hemen dükkana gelirken, dün bir şahsın kendisine geldiğini, 2 tane televizyonu olduğunu, birini bugün için, diğerinin ertesi gün satacağı söylediği anlattı.

TELEVİZYONU ÇALDIĞI YERDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Bu sürede sonra Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği'ne hırsız girdiği bilgisine ulaşan ekipler kısa sürede çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemede, şahsı yine dernek binasında çay içerken yakaladı. Gözaltına alınan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÇAY İÇME BAHANESİYLE İÇERİ GİRİYORMUŞ

Öte yandan, şahsın bir gün önce de hırsızlık planı için çay içme bahanesiyle dernek binasına geldiği belirlendi. İlk televizyonu çaldıktan sonra yine çay içmek bahanesi ile derneğe giden şahsın ikinci televizyonu çalmak için de plan yaptığı belirlendi.