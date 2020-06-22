Omega 3 nedir? Omega 3 ne işe yarar? Omega 3 hangi besinlerde bulunur?

Omega 3 halk arasında balık yağı olarak da bilinir. Vücut sistemimiz Omega 3 yağ asitlerini üretemez. Sinir sistemi, kalp damar rahatsızlığı ve bağışıklı sistemi için gerekli olan çoklu doymamış yağ grubundan Omega 3 yağ asitlerini besinlerle almalıyız. Peki, omega 3 içeren besinler hangileridir? Omega 3 nelerde bulunur?

OMEGA 3 NEDİR?

Çoklu doymamış yağ asid grubunda bulunan omega 3, üç türden oluşur. ALA, EPA ve DHA olarak kısaltılan bu türlerin farkı; emilim, bulundukları besin türü ve içerik zenginliğinden kaynaklanmaktadır. DHA, emilimi en kolay olandır. Bu yüzden, dokosaheksaenoik asidinin tercih edilmesi önerilir.

BALIK DIŞINDA HANGİ BESİNLERDE OMEGA 3 BULUNUR?

Omega 3 yağ asidi genellikle deniz ürünleri ile takviye edilir. Yağlı deniz balıkları grubunda olan ton balığı, somon, uskumru, ringa balığı, mersin balığı ve sardalya tüketerek gereken Omega 3 yağ asidinin bir kısmını karşılayabilirsiniz.

Tablet olarak alabileceğiniz Omega 3'ü, tüketilen besinlerle de alabilirsiniz. Emilimi daha kolay olacağı için besinle takviye edilmesi önerilmektedir. Bazı sebzeler omega 3 bakımından zengindir. Ispanak, soya fasulyesi, semizotu, lahana ve ceviz beslenme listenizden çıkarmamanız gereken besinlerdir. Son yıllarda özellikle diyet yapanların listesinde olan avokado, keten tohumu, chia tohumu ve kenevir tohumu da omega 3 bakımından zengin içeriğe sahiptir. Bu listede yer alan sebzelerle yapabileceğiniz salataya, keten tohumu, ceviz ve ton balığı ekleyerek, zengin bir omega 3 salatası hazırlayabilirsiniz.

OMEGA 3 NEDEN ÖNEMLİ? OMEGA 3 NE İÇİN KULLANILMALI?

Omega 3 hakkında en çok bilinen bilgi kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğidir. Yapılan araştırmalara göre daha pek çok rahatsızlığa da iyi geldiği ifade edilmiştir. Peki, omega 3 ne işe yarar?

Depresyon tedavisi için kullanılan Omega 3 olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.

Psikolojik rahatsızlık olan bipolar ve şizofreni tedavisinde tercih edilmelidir.

Her yaştan bireyi etkileyen eklem ve kemik ağrılarını azaltıcı etkisi vardır.

Doktor gözetiminde gebelikte kullanılan Omega 3, bebeğin beyin ve göz gelişimini olumlu etkiler.

Özellikle çocuklarda çok dikkat çeken dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ( DEHB) olarak adlandırılan rahatsızlık için kullanılması önerilmektedir.

Günümüzde beslenme düzeni ve yenilen sağlıksız hazır besinler sebebiyle artan alzheimer hastalığının yavaşlamasına veya önlenmesine yardımcı olur.

Yaşa bağlı gerçekleşen bunama, her bireyin karşı karşıya kalabileceği bir sorundur. Bu riski en aza indirmek için omega 3 bakımından zengin içerikleri sofranızdan eksik etmemelisiniz.

Otoimmün hastalıklarından olan, diyabet için yardımcıdır. Hem diyabeti engeller, hem de diyabet hastalarının hastalığı yönetmesini kolaylaştırır.

Yetişkinler ve çocuklar düzenli kullandıkları takdirde beyin ve göz sağlığı olumlu etkilenir.

Karaciğeri onarır.

Cildiniz için koruyucu ve onarıcı etkisi vardır.

Rahat ve keyifli bir uyku için tercih edilir. Uyku kalitesini artırıcı etkisi vardır.

KİMLER OMEGA 3 TÜKETMELİ?

Gebeler, bebekler ve çocuklar tarafından kullanıldığında olumlu etkileri uzun vadede daha sık görülür. (Doktor kontrolünde kullanmaya dikkat edin.) Bu gruplar tarafından kullanıldığı zaman nörolojik gelişim, ruhsal gelişim ve göz sağlığı için olumlu etkileri olacaktır.

Yaşlılar için de vazgeçilmez gıdalardan biri olmalıdır. Yaşa bağlı görme kaybı, bunama ve alzheimer için tedavi edici rolü bulunmaktadır.

OMEGA 3 KİLO ALDIRIR MI?

Omega 3 insülin direncini olumlu yönde etkiler. Araştırmalara göre balık yağı, beyindeki iştah ve açlık sinyallerini azaltır. Tokluk hissi hisseden birey, yemek yeme düzenini kendi ayarlayabilir. Anlık açlık krizlerine girmenizi önler.

OMEGA 3 TÜRLERİ NELERDİR? OMEGA 3 TAKVİYESİ NE SIKLIKLA YAPILMALIDIR?

Besinlerle almak yerine tablet tercih edenler farklı omega 3 türlerine odaklanmalıdır. Yağ asitlerinin farklı emilim süreleri ve oranları olduğu için, her durumda aynı omega 3 türü seçilememektedir. İşlenmiş balık yağı, krill yağı, fok balığı yağı, ALA yağı ve alg yağı en çok tercih edilen türlerdir. Peki, hangi yağ türü ne için kullanılmalı?

Doğal balık yağı

Taze balık ile en yakın içeriğe sahip olandır. Çoğu A ve D vitamini bakımından da zengindir. EPA ve DHA olarak kategorilendirildikleri için emilimi kolaydır.

Alg yağı

Mikroalgler grubunda olan deniz yosunu gibi türlerden üretilen alg yağı, EPA ve DHA bakımından zengindir. Balıklar da algleri yiyerek omega 3 bakımından zengin olur. Yani alg yağı asıl kaynak olarak düşünülebilir. Vejetaryenler ve veganlar tarafından tercih edilir. Alg yağı, ağır metaller türünde zararlı maddeler de içermez.

Krill yağı

Antarktika krilli, karidese benzeyen bir deniz canlısıdır. Kısa ömrü olan krillerin bünyesinde fazla zararlı maddeye rastlanmaz. Saflaştırılmadan tüketiciye sunulan krill yağı, kolay emilir. Bu da etkisinin yüksek olmasını sağlar.

İşlenmiş balık yağı

Omega 3 tabletleri arasında en çok satın alınan türdür. EPA ve DHA seviyeleri artırılır fakat emilimi azdır. Cıva türünde zararlı maddelerden arındırılır.

Yeşil dudaklı midye yağı

Enflamasyon yani iltihaplanma azaltıcı özelliği bulunan ETA bakımından zengindir.

Memeli yağı

Fok balığı yağı ile üretilen memeli yağı, üç omega 3 yağ asidini de içerir.

ALA yağı

Hem omega 3 hem de omega 6 bakımından zengin olan ALA yağı, bitkisel kaynaklıdır. İnsan vücudunda aktif olarak eminlen EPA ve DHA içeriği azdır.

GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN OMEGA 3 NE KADAR OLMALIDIR?

Omega 3'ü sağlığı desteklemek için kullanan kişiler, günde 500 ile 100 miligramdan fazlasını tercih etmemelidir. Fakat, kalp hastalığı olan kişiler doktor kontrolünde bu miktardan fazla kullanmaktadır.

Besin olarak tüketildiği takdirde haftada en az bir kere tüketilmelidir.

FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE OMEGA 3 ZARARLARI NELERDİR?

Dengeli ve yeteri kadar alınması gereken omega 3'ün yan etkileri bulunmaktadır. Balık fazla tüketildiği takdirde nefesin ve terin kokmasına sebep olur. Ayrıca diğer takviye biçimlerinde de bulantı, baş ağrısı, kaşıntı, ishal ve mide ekşimesi gibi problemleri görülebilir. Tabletlerin doktor kontrolünde kullanılması önerilir. Doğal yolla alacağın takviyeyi ise gerektiği kadar tüketmek en doğrusu olacaktır.

Cerrahi işlemlerden önce doktor kontrolünde kullanımı kesilebilir. Kan sulandırıcı etkisi olan balık yağı sebebiyle kanama riski görülebilir.