Kötü yorumlara dayanamayan Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı, ameliyat masasına yattı

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda isimli yarışmaya katılan Yaprak Sultan, sosyal medya üzerinden kilosu hakkında yapılan yorumlara maruz kaldı. Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacı, YouTube kanalına yüklediği videoların altına yapılan olumsuz yorumların ardından mide küçültme ameliyatı oldu.

"HAKARET İÇEREN YORUMLAR ALDIM"

Siber saldırıya uğradığını belirten Yaprak Sultan, konu hakkında şunları söyledi: "Katıldığım 'Doya Doya Moda' adlı moda yarışmasında sonra kilomla ve görsellikle aşırı siber saldırıya uğradım. Bir başka YouTube videomun altında yaklaşık 9000 yorum yapıldı ve 80% hakaret içeren yorumlardı."

"KİLO ALMAMI DURDURAMIYORDUM"

"Psikolojik yönden sarsılmıştım. Doğuştan kronik hastalığım olduğu için kilo almamı bir aralar durduramıyordum. Ama ben kendimle barışık biriyim. Elimden gelen her şeyi denedim."

"MART AYINDA AMELİYAT OLDUM"

Kilolarından kurtulmak için günlerce aç kaldığını söyleyen Sultan, "Bu yaşıma kadar 18 ameliyat geçirdim. Evet ameliyatta kesinlikle karşıydım ama saldırılar o kadar ağır oldu ki mart ayında ameliyat oldum ve iyi ki ameliyat olmuşum. Keşke daha önce olsaymışım. Üzücü olan, kendi isteğimizle değilde böyle insanların baskısıyla ameliyat olmamız." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.