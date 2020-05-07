Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son dakika: 324 gündür ölüm orucunda olan ve 2 gün önce ölüm orucunu sonlandırarak hastaneye kaldırılan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti.
07.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:43
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, 324 gündür devam ettiği ölüm orucunu önceki gün konser talebinin karşılanacağı görüşmelerinden sonra noktalama kararı alıp hastaneye kaldırılmıştı.
324 GÜNDÜR ÖLÜM ORUCUNDAYDI
Gökçek, bugün hastanede tedavisi devam ederken yaşamını yitirdi. 324 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi ölüm orucunu noktaladıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti.