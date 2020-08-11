Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan açıklama: İhtimal dahilinde

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın sözde 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın TSK'nın yaptığı operasyonla öldürüldüğü iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tayyar, terörist elebaşı Bayık'ın öldürüldüğünün ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

"OPERASYON ÖNCESİ TOPLANTIYA KATILACAĞI İSTİHBARATI VARDI"

Terör örgütü PKK'nın elebaşları arasında yer alan Cemil Bayık'ın TSK tarafından Irak'ta düzenlenen operasyonda öldürüldüğüne ilişkin söylentiler ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, "Terörist Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiası, ihtimal dahilinde ama kesin değil. Operasyon öncesi toplantıya katılacağı istihbaratı vardı, katılıp katılmadığı bilinmediği için öldüğü iddiası, teyite muhtaç. Sonuç ne olursa olsun gurur verici. Yiğitlerimizi kutluyorum" dedi.

CEMİL BAYIK KİMDİR?

Cemil Bayık, 1955 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde doğdu. Terör örgütü PKK'nın kurucularından birisidir. Bunun yanında KCK grubunun da konsey üyeleri arasındadır. 1970 yılında Ankara Üniversitesi'nde eğitim gördüğü bir sırada Kemal Pir aracılığıyla Abdullah Öcalan'la tanışmıştır. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe sırasında yurtdışına kaçtı. Suriye, Lübnan, Kuzey Irak'ta örgüt lehine çalışmalarda bulundu. Daha sonra terör örgütü PKK'nın başkanlık konseyine getirildi. Öte yandan Bayık, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranmaktadır.