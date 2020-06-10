Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında ve nereli? Olcay Kılavuz ne iş yapıyor? Olcay Kılavuz hayatı ve biyografisi!

Uzun yıllar Ülkü Ocakları başkanlığı yapmış ve son dönem Milliyetçi Hareket Partisi Mersin milletvekili olarak meclise girmiş bir isim olan Olcay Kılavuz herkesin merak konusu oluyor. Siyasi bir geçmişi olan Olcay Kılavuz hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

OLCAY KILAVUZ KİMDİR

18 Ekim 1985 Niğde ilinin Çiftlik ilçesinin Azatlı kasabasında doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Niğde'de tamamladı. Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi'nden mezuniyetinin ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünden mezun oldu. Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünde de 2015 yılında mezun olmuştur ve Spor Bilimleri alanında Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

OLCAY KILAVUZ

Ülkü Ocakları teşkilatları içerisinde aktif vazifelerinden sonra 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Olcay Kılavuz, 2010 yılında Üniversitelerden ve Orta öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atanan Olcay Kılavuz, 10 Mayıs 2012'den itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkan vekilliğini yürütmeye başladı. 9 Aralık 2012 itibariyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı'na atandı. Halen Genel Başkanlık vazifesini devam ettirmektedir.

Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Olcay Kılavuz aktif görevine devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sn. Dr. Devlet Bahçeli tarafından 24 Haziran 2018 seçimleri için Mersin'den 1. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.