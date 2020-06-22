Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)" çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul'un 39 ilçesi için "İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları" üretildi. Yayın sonrası Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları gibi konular araştırıldı.

OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLECEK?

1999 Gölcük (M=7.4) ve Düzce (M=7.2) yıkıcı depremlerden edinilen deneyimler ışığında, yıkıcı deprem tehlikesi taşıyan mega kentlerin deprem tehlikelerinin ve risklerinin ortaya konulmasının önemi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda, her an yıkıcı bir deprem bekleyen İstanbul'un deprem tehlikesinin ve risklerinin; bu konudaki güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri gibi veri setleri kullanılarak ortaya konulması ve sonuçlarının, özellikle bütünleşik afet yönetimi sürecinde kullanılması, kent planlama çalışmalarında kullanılması, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm amacı ile önceliklendirmeler yapmak amacı ile kullanılması, deprem dirençli bir İstanbul için son derece önemlidir.

Bu doğrultuda, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)" çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul'un 39 ilçesi için "İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları" üretilmiştir.

Bu kapsamda, İstanbul'daki 39 ilçemize ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

39 ilçemize özel deprem kayıp tahmini raporuna, aşağıdaki bağlantılardan erişilebilmektedir.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ İLÇELERE GÖRE MUHTEMEL ÖLÜM SAYILARI!

ADALAR

ARNAVUTKÖY

ATAŞEHİR

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

ESENLER

ESENYURT

EYÜP

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

SARIYER

SİLİVRİ

SULTANBEYLİ

SULTANGAZİ

ŞİLE

ŞİŞLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

ZEYTİNBURNU

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