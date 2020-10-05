Okulların tamamı açılacak mı? İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf yüz yüze eğitim başlıyor mu? Hangi sınıf açılıyor?

Kabine toplantısı sonrası kararları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki kabine toplantısı kararları nelerdir? Okullar açılacak mı? Hangi okullar hangi sınıflar açılıyor? Lise son sınıfları okullar başlayacak mı? İlkokul 6. 7. 8. sınıflar açılacak mı? Tüm cevaplar haberimizde.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında yaptığı açıklamasında bazı okulların ve sınıfların açılması gündemde olduğunu söyledi. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre ilk okullarda 1. 2. 3. ve 4. sınıflar yüz yüze eğitime açılacak. Orta okullarda ise 8. sınıflar yüz yüze eğitime açılacak. Lise sınıflarında ise lise son yani 12. sınıflar yüz yüze eğitime açılacaktır. Henüz ne zaman açılacağı belli değil fakat ilk aşama olarak bu sınıfların yüz yüze eğitime başlanması beklenmektedir.

HANGİ OKULLAR AÇILACAKTIR? HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Kabine toplantısında yapılan açıklamaya göre açılan okullar şu şekildedir:

- İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar

- Ortaokul 8. sınıflar

- Lise 12. sınıflar

yüz yüze eğitime başlayacaktır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz kesin bir tarih yok fakat ilk aşama olarak yukarıdaki sınıfların açılması beklenmektedir. Sonrasında aşama aşama diğer sınıfların da açılması gündeme gelebilir.