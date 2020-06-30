Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu binasında giren iki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yılanlar daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
30.06.2020 01:12 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:28
Malatya'nın Darende ilçesinde okul binasının içerisinde görülen iki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. İki metreden uzun olan yılan görenleri korkuttu.
DOĞAYA BIRAKILDI
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu binasında iki yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptıkları çalışma le yılanları özel aparat yardımı ile yakalayarak tekrar doğaya bırakıldı.