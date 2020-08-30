Oktay Kaynarca'nın tatil keyfi

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün The Beach of Momo'da görüntülendi.

30.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:15

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün The Beach of Momo'da görüntülendi. Locasında yakın dostu Hasan Sancak'la sohbet eden Kaynarca, ilerleyen saatlerde denize girip yüzdü.

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Oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülümseyerek poz verdi. Kaynarca, "Bir-iki gün daha Çeşme'de kaldıktan sonra Bodrum'a geçeceğim. Eylülün ilk haftası da dizi çekimlerim için İstanbul'a döneceğim" dedi.