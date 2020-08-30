Oktay Kaynarca'nın tatil keyfi
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün The Beach of Momo'da görüntülendi.
30.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:15
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün The Beach of Momo'da görüntülendi. Locasında yakın dostu Hasan Sancak'la sohbet eden Kaynarca, ilerleyen saatlerde denize girip yüzdü.
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülümseyerek poz verdi. Kaynarca, "Bir-iki gün daha Çeşme'de kaldıktan sonra Bodrum'a geçeceğim. Eylülün ilk haftası da dizi çekimlerim için İstanbul'a döneceğim" dedi.