Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
55 yaşındaki Oktay Kaynarca, yaklaşık altı aydır herkesten köşe bucak sakladığı 25 yaşındaki sevgilisiyle yakalandı.
06.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:19
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
KAMERALARI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ
Habertürk'te yer alan habere göre: Kaynarca, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu model ve oyuncu Gizem Acar ile Bodrum'da yakalandı. Sosyetik çift Yelda-Hakan Tiftik ile iskelede sohbet eden oyuncunun keyfi kameraları görünce kaçtı. Ters ters kameralara bakan Kaynarca herhangi bir açıklama yapmadı.
Öte yandan dizi ve reklam filmlerinde rol alan 25 yaşındaki Gizem Acar ile Oktay Kaynarca'nın arasında 30 yaş fark var.