Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?
27 Ağustos 2000 tarihinde dünyaya gelen Okan Turp, futbol kariyeri ile merak ediliyor. Genç futbolcu Almanya ev Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma geçmiş ve U-17 milli takımında da performans göstermiştir. Peki, Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?
Kariyerinde Fenerbahçe ve Stuttgart gibi takımlar olan geç futbolcu Okan Turp, Bandırmaspor'da forma giymektedir. Peki, Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli? Okan Turp mevkisi nedir? İşte Okan Turp hakkında merak edilenler!
OKAN TURP KİMDİR?
Okan Turp doğum tarihi: 27 Ağustos 2000
Okan Turp kaç yaşında: 19
Okan Turp boyu: 1,88 m
Okan Turp mevkii: Stoper
Okan Turp nereli: Esslingen am Neckar, Almanya
2016 yılında kariyerine başladığı VfB Stuttgart altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur. Burada kendisiyle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
2019-2020 sezonu ara transfer döneminde 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır.
U-17 Türk milli takımında ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır.
OKAN TURP KARİYERİ
Klüpler:
2016-2019 VfB Stuttgart
2019 Fenerbahçe
2020 Bandırmaspor (Kiralık)
Milli takım:
2016 /Türkiye U-17