Kariyerinde Fenerbahçe ve Stuttgart gibi takımlar olan geç futbolcu Okan Turp, Bandırmaspor'da forma giymektedir. Peki, Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli? Okan Turp mevkisi nedir? İşte Okan Turp hakkında merak edilenler!

OKAN TURP KİMDİR?

Okan Turp doğum tarihi: 27 Ağustos 2000

Okan Turp kaç yaşında: 19

Okan Turp boyu: 1,88 m

Okan Turp mevkii: Stoper

Okan Turp nereli: Esslingen am Neckar, Almanya

2016 yılında kariyerine başladığı VfB Stuttgart altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur. Burada kendisiyle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

2019-2020 sezonu ara transfer döneminde 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır.

U-17 Türk milli takımında ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır.

Okan Turp

OKAN TURP KARİYERİ

Klüpler:

2016-2019 VfB Stuttgart

2019 Fenerbahçe

2020 Bandırmaspor (Kiralık)

Milli takım:

2016 /Türkiye U-17

Okan Turp-Solda