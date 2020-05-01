Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?

Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?
01.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:36

27 Ağustos 2000 tarihinde dünyaya gelen Okan Turp, futbol kariyeri ile merak ediliyor. Genç futbolcu Almanya ev Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma geçmiş ve U-17 milli takımında da performans göstermiştir. Peki, Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?

Kariyerinde Fenerbahçe ve Stuttgart gibi takımlar olan geç futbolcu Okan Turp, Bandırmaspor'da forma giymektedir. Peki, Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli? Okan Turp mevkisi nedir? İşte Okan Turp hakkında merak edilenler!

OKAN TURP KİMDİR?

Okan Turp doğum tarihi: 27 Ağustos 2000

Okan Turp kaç yaşında: 19

Okan Turp boyu: 1,88 m

Okan Turp mevkii: Stoper

Okan Turp nereli: Esslingen am Neckar, Almanya

2016 yılında kariyerine başladığı VfB Stuttgart altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur. Burada kendisiyle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

2019-2020 sezonu ara transfer döneminde 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır.

U-17 Türk milli takımında ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır.

Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?
Okan Turp

OKAN TURP KARİYERİ

Klüpler:

2016-2019 VfB Stuttgart

2019 Fenerbahçe

2020 Bandırmaspor (Kiralık)

Milli takım:

2016/Türkiye U-17

Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?
Okan Turp-Solda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor Haber
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı Haber
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haber
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı Haber
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem şarkısını dinlerdi
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem şarkısını...
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Mauricio Isla Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Avrupa Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 11:54:34. #1.15#
title