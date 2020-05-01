Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?

27 Ağustos 2000 tarihinde dünyaya gelen Okan Turp, futbol kariyeri ile merak ediliyor. Genç futbolcu Almanya ev Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma geçmiş ve U-17 milli takımında da performans göstermiştir. Peki, Okan Turp kimdir? Okan Turp hangi takımda oynuyor? Okan Turp kaç yaşında, nereli?