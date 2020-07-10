Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk. UEFA Avrupa Ligi kuraları sonrası beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Manchester United'ın çeyrek finalde rakipleri olmasına ilişkin Okan Buruk, "Biz de böyle sıralama yapmıştık kendi aramızda. En son istediğimiz takım Manchester United'dı. Güçlü takımlar, hepsi güçlü. En güçlüsüyle eşleştik. Favoriyle eşleştik. Bir yandan zor bir kura. Güzel olan yanı, Manchester United'a karşı oynayacağız. Hem benim için hem oyuncularım için önemli bir tecrübe. Böyle bir takımla eşleşmenin, tek maçlık süreçler ne olacağı belli olmaz. Futbolda her şey olabilir. En iyimizi vermeye çalışacağız. Ligde de çok formdalar. İyi giden bir yoldalar. Biz de kendi ligimizde iyi gidiyoruz." dedi.

"MAÇ MAÇ ODAKLANIYORUZ"

"Böyle bir kura çektik. Burada kalmak, son 8'e kalmak önemli." ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Okan Buruk, "Direkt MANU'dan konuşuyoruz ama Kopenhag var. İlk hedefimiz Kopenhag'ı elemek. MANU karşısına çıkarsak da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Maç maç gidiyoruz. Ligde de böyle gidiyoruz. Tek düşüncemiz ligdeki Konyaspor karşılaşması. Ne rakibi, ne aradaki puan farkını düşünüyoruz. Konyaspor'a odaklandık. Kazanırsak aynı avantajımızı koruyacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Ciddiyet ve konsantrasyonunu elden bırakmamalıyız" açıklamasını yaptı.

"ÖNCE KOPENHAG, SONRA MANU"

Okan Buruk, "Kopenhag maçına şampiyon takım olarak çıkarsak daha büyük bir motivasyon olacak. Son 8'de Almanya'da olmak bir Türk takımı olarak, çok değerli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilişkili olarak, "Seyircisiz oynamaya alıştık. Tüm takımlar buna alıştı. İyi takımlar daha çok ön plana çıkıyor. İyi oynayan takımlar, deplasman ev sahibi durumu kalmadığı için ön plana çıkıyor. Futbolun içinde her şey var. Lig bitsin, 10 günlük ara var. Önce Kopenhag. Onları geçersek de Manchester United'ı düşünme şansımız olacak." dedi.

"1993'TE ELEDİK, FORMAT DEĞİŞTİ"

"Galatasaray'dayken Manchester United'ı geçtiniz" sorusuna Okan Buruk "Galatasaray'la ilk 1993'te Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız MANU'yu eleyerek olmuştu. Benim ayağım kırılmıştı o zaman. Kenardan desteklemiştim. O dönemde imkansız diyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması değişimi de bu maçtır. Manchester ön elemede Şampiyonlar Ligi dışında kalınca formatı değiştirdiler. Büyük takımları direkt gruplara katmıştı." cevabını verdi.

"BU BAŞARILAR BANA NASİP OLDU"

Okan Buruk, "Biz gruptan 1. çıktık. Grupta da kimse bizim birinci çıkmamızı beklemiyordu. Başakşehir takımına baktığımızda, bundan önceki senelerde de en iyisini yapmaya çalışan bir takımdı. Şampiyonluklara yaklaşıyordu. Avrupa'da daha çok ön elemelerde eleniyordu. Başakşehir'i bir üst tura çıkarmak, Lizbon'u elemek, kulüp tarihinin en başarılı sezonunu yaşamak bana nasip oldu. Bunlar da hayal ettiğimiz şeylerden biriydi. Bir de umarım çeyrek finali de görürüz ve bu kadar önemli, büyük bir takımla karşılaşırız. Hem benim kariyerim için, hem Başakşehir'in tarihi için çok önemli bir sayfa olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.