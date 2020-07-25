Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi

Bir süre önce oğlunun acısıyla sarsılan eski manken Ebru Şallı, Bodrum'da misafir olduğu teknede görüntülendi. Şallı'ya eşi Uğur Akkuş ile birlikte ablası Funda Şallı ve arkadaşları eşlik etti.

MORALLİ OLDUĞU GÖZLENDİ

Uzun süre teknenin arka kısmında oturan ve denize girmeyen Ebru Şallı, akşam saatlerinde fikrini değiştirerek eşi ile birlikte denize girdi. Şallı, suya girmeden önce ayağı ile suyun ısısını kontrol etti. Şallı'nın önceki zamanlara göre daha moralli olduğu görüldü.

MAYOLU POZA BEĞENİ YAĞDI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Akkuş, bir ara da eşi Şallı'yı alnından öperken görüntülendi. Ebru Şallı mayolu bir pozunu da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Şallı'nın mayolu pozuna beğeni yağdı.

Karı koca tatilde böyle görüntülendi;