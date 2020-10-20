Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba amacına ulaştı
20.10.2020 11:41 | Güncelleme: 20.10.2020 12:16
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde oğluna camiyi sevdirmek isteyen babanın takla atarak namaza durması, oğlunun da babasının hareketini tekrarlaması sonucu yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde oğluna camiyi sevdirmek isteyen babanın takla atarak namaza durması, oğlunun da babasının hareketini tekrarlaması sonucu yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.