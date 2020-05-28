Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi

Uganda'da 24 yaşındaki Rahema Kyomuhendo, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçtiği için babası tarafından yakılarak cezalandırıldı. Rahema'nın babası şeyh Hussein Byaruhanga Husain, kızının din değiştirmesine sinirlenerek üzerine benzin döküp ateşe verdi. Halasının kurtardığı genç kızın bacaklarında ve karın bölgesinde yanıklar meydana geldi.

BACAKLARI VE KARNI YANDI

Uganda'da yaşayan Rahema, din değiştirip Hristiyan olduğu için babası tarafından benzin dökülüp acımasızca yakıldı. Özellikle ayaklarında ağır yanıklar oluşan Rahema, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hastanede durumu iyiye giden Rahema'nın bir ay daha hastanede tedavi altında tutulacağı söylendi. İnsan hakları aktivistleri, Rahema'nın yüzünde herhangi bir yanık oluşmadığını ama bacak ve karın kısmında yanıkların oluştuğunu söyledi. Genç kızın sağlık durumunun iyiyi gittiği öğrenildi.

BABASININ KATOLİK ARKADAŞI ETKİLİ OLDU

Rahema'nın din değiştirmeye ise teyzesinin evinde kaldığı sırada Hristiyan radyosu dinlemeye başlamasıyla karar verdiği belirtildi. Bir süre sonra radyoda duyduklarından etkilenen Rahema, babasının Katolik olan arkadaşı ile Hristiyanlık üzerine konuştuktan sonra Hristiyan olmaya karar verdi. Genç kız, babasının arkadaşı ile Hristiyanlık hakkında konuştuğu sırada çok mutlu olduğunu, babasının diğer odadan kendilerini duyduğunu ve gelip şiddet uyguladığını söyledi.

HALASI HAYATINI KURTARDI

Rahema, babası ile halasının yaşadığı Mbarara şehrine gitti. Bu sırada babası, kız kardeşine kızının Hristiyan olduğunu bu nedenle onu öldüreceğini söyledi. Daha sonra da kızının üzerine benzin dönüp yaktı. Hala, yeğenini dışarı çıkarıp komşuların yardımı ile hastaneye götürerek hayatını kurtardı.

Uganda'da birçok dine mensup insan olmasına rağmen ülkenin büyük bir bölümü Hristiyanlardan oluşuyor.