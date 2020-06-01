Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
İngiliz ekibi Manchester United, devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo'nun sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ighalo'nun 31 Mayıs'ta sona eren kiralık sözleşmesinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
01.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:36
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Çin kulübü Şanghay Shenhua'dan kiraladığı Odion Ighalo'nun sözleşmesini uzattı.
8 AY UZATILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Ighalo'nun 31 Mayıs 2020'de biten sözleşmesinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Ara transfer döneminde Manchester United'a katılan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti.