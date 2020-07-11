O Ses Türkiye'ye geri dönen Ebru Gündeş, şık olmak için modacıların kapısını çaldı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Sayan'ın yerine ise eski jüri üyesi Ebru Gündeş gelecek. 3 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Gündeş, hazırlıklara başladı.

KIYAFETLER İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Haftanın 4 günü yayımlanacak olan programda her gün farklı bir tarzla seyircisinin karşısına çıkmak isteyen Ebru Gündeş, modacının yolunu tuttu. Ünlü isim, modacı Züleyha Kuru ile program için birbirinden şık elbiseler oluşturmaya başladı.

"EBRU İLE HİÇ AYRILMADIK"

Geçtiğimiz ay Ebru Gündeş'in geri döndüğünün müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" demişti. Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de sözlerine eklemişti.