Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli, polis tarafından her yerde aranıyor.
24.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:50
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli hala aranıyor.
İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli aranırken, köpeğe şiddet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.