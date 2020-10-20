Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor

Sıradan bir kasapken meşhur tuz serpme hareketi ve ilginç şovlarıyla yıldızı parlayan Nusret Gökçe'nin namı ülke sınırlarını aştı. Takipçi sayısıyla dünya starları ile yarışır hale gelen Nusret'in mekanlarından birinin önünde çekilen fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Bahsi geçen o fotoğrafta mekanın önünde vatandaşların kuyruğa girdiği ve içeriye girmek için sıra beklediği görünüyordu.

"FİGÜRANLAR BEKLİYORMUŞ"

Fotoğraf karesiyle ilgili bugünkü köşesinde bir yazı kaleme alan Hürriyet magazin yazarı Orkun Ün, Nusret'in restoranlarının önündeki kuyrukta bekleyenlerin figüran olduğunu öne sürdü. Nusret'in dükkanları önünde oluşan kalabalıklara bir anlam veremediğini ve konuyu araştırdığını belirten Ün, "Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum... İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum... İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret'in, Etiler ve Nişantaşı'ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş" ifadesini kullandı.

"O TALEBİ KARŞILAYACAK OTOPARK ALANI YOK"

Yazısına "Siz kişi başı 1500 TL vereceğiniz bir yere girmek için sıra bekler misiniz?" şeklinde bir soruyla devam eden Ün, şu satırlara yer verdi: "Ben ödeyeceğiniz en düşük (!) ücreti yazdım. Kişi başı 3 bin lira ödeyeceğinizi varsayalım. Toplu taşıma ile gitmezsiniz diye tahmin ediyorum restorana. E o kalabalığın her biri arabasıyla gelse, Etiler'de de Nişantaşı'nda da o talebi karşılayacak bir vale sistemi, hadi valeyi geçtim otopark alanı yok."