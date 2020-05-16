Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Nusret Gökçe, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına büyük bir jest yaptı. Gökçe, tam 25 bin kişiye çeşitli hediyeler dağıtma kararı aldı.

İMZALAYARAK HAYRANLARINA GÖNDERDİ

Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollayan Gökçe o anları da Instagram'dan paylaştı.

Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalayarak hayranlarına gönderdi.

"SİZLERİN MUTLULUĞU BENİM MOTİVASYONUM"

Yaşadığı mutluluğu paylaşan Nusret, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" dedi.

HEDİYELERİN ULAŞTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Nusret, bir ay önce yolladığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların videosunu da bugün Instagram hesabından paylaştı ve "Bundan sonra olan olmayana verecek" notunu düştü.