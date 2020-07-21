Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti

Manisa'da noter içerisinde araç alım satımı sırasında iki taraf arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, iş hanındaki esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı.

21.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:02

Manisa'da bir noterde alım satım işlemleri sırasında aralarında tartışma çıkan iki grup, noter çıkışında tekmeli yumruklu kavga etti. İki kişinin yaralandığı kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı.

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Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi Vakıf İş Hanı'nda bulunan noter önünde meydana geldi. İddiaya göre, noter içerisinde araç alım satımı sırasında iki taraf arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, noter dışına taşarak bir anda kavgaya dönüştü.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, iş hanındaki esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.