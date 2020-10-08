Norveç - Sırbistan UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki Norveç - Sırbistan play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

NORVEÇ - SIRBİSTAN EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

Norveç - Sırbistan Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.

NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.

NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Norveç - Sırbistan Euro 2021 play off eleme maçı S Sport 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

NORVEÇ - SIRBİSTAN ELEME MAÇI NEREDE?

Maç Ullevaal Stadyumu, Oslo'da oynanacak.