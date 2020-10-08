Norveç - Sırbistan UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
08.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:30
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Euro 2020 turnuvası Euro 2021'e ertelendi ve turnuva 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Turnuvaya katılacak son 4 takım play offun ardından belli olacak. Peki Norveç - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki Norveç - Sırbistan play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...
NORVEÇ - SIRBİSTAN EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?
Norveç - Sırbistan Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.
NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.
NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
Norveç - Sırbistan Euro 2021 play off eleme maçı S Sport 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
NORVEÇ - SIRBİSTAN ELEME MAÇI NEREDE?
Maç Ullevaal Stadyumu, Oslo'da oynanacak.