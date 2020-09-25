Norm Ender - İhtiyacım Yok sözleri | Norm Ender kimdir?
Rap camiasının sevilen isimlerinden Norm Ender İhtiyacım Yok adlı yeni teklisini piyasaya sürdü. Norm Ender - İhtiyacım Yok sözleri | Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında? Norm Ender gerçek adı nedir?
1985 doğumlu Norm Ender, "Eksik Etek" adlı şarkısıyla 2000'lerin başında adından söz ettirmiştir. Norm Ender hakkında merak edilenler ve Norm Ender - İhtiyacım Yok sözleri haberimizde.
NORM ENDER İHTİYACIM YOK SÖZLERİ
[Verse 1]
Bu bezmiş hayatların örselenmiş öyküsü
Metropolde dayak yemiş şiirlerin öncüsü
Ve sözcüsü yasaklanmış hicivlerin döngüsü
Memlekette Türkçe Rap mi? işte ömür törpüsü!
Ne o kuzen yeni düzen marjinal ve postmodern
İndi bindi bir toplumda olmuşunuz post modem!
Adımı clickbait için var mı ağza almayan?
Kaldı mı lan Rap hakkında hiçbir fikri olmayan?
Be muhterem sıkıldın kaoslu gündem arıyorsun
Ve muhtemelen linçleyince kendini şah sanıyorsun
(Hayır!) O koltukta sönmeyen bir tütün var
Kaybeden bir gençliğin ve kalkmayan bir *** var
Kusura bakma sana bakınca Neyzen oluyorum (Ney?)
Moğollar da eşlik ?diyor: Bişey yapmalı (Hey!)
Yeni bir r?çete yazıyorum bu antidepresan
Senin jargonunda söylesem: Moruk beni bi' sal!
[Nakarat]
Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara
Duygusuz samimi olmayan afili pozlara
Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum
Okey? sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum
Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara
Duygusuz samimi olmayan afili pozlara
Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum
Okey? sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum
[Verse 2]
Ne söylesem bu keşmekeşte ben de yaşıyorum
Ve gördüğüm bir sorun olursa şarkılarıma taşıyorum
Bu fitneler, fesatlar, pusuya yatmış hesaplar
Ve sanma bu dertleri ben ellerim cebimde aşıyorum
Bir dakika dur sakin ol yarın için bir düzen kur
Eli silahlı, beyin hasarlı junkie'lerden uzak dur!
Özünü sev bi' kendin ol güneş tepende doğmasın
Gucci, Fendi, Mercedes'li boş hayalin olmasın
Bak çocuk ben bu yolda tek tabanca bir çınar
Ve sende amacı olmayan bir kuru gürültü var
Bak çocuk benden hep didaktik istiyorsun ama
İdollerin ya Gold Digger ya Pablo Escobar!
Bak çocuk papağan olmuş ağzınızda rhyme flow
Benimse metaforumda nükte istidadı çok
Bak çocuk şiddet eğiliminde tipe özenme dur
Onun tenasül uzvunuzdan hiçbir farkı yok!
[Nakarat]
Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara
Duygusuz samimi olmayan afili pozlara
Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum
Okey? sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum
NORM ENDER KİMDİR? NORM ENDER GERÇEK ADI
Asıl adı Ender Eroğlu olan rapçi, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya geldi. Cartel isimli rap grubuna hayranlığı ile rapi sevmiş ve geçmiş dönemde yaşadığı sorunları kaleme almaya başlamıştı.
'AKADEMİ TÜRKİYE' YARIŞMASINA KATILDI
TV ekranlarında yayınlanan ''Akademi Türkiye'' yarışmasına katılan Norm Ender bu program için özel bir bestede yaptı. Yarışmada rap dışında pop parçalarda seslendirmesi istenince yarışmadan olaylı ayrıldı. 2010 yılında ''Enderground'' ve yine aynı yıl ''İçinde Patlar'' ile müzik piyasasına giriş yaptı, 2017 yılında ise ''Aura'' isimli albümü ile müzik kariyerini sürdürdü.