Nobel Tıp Ödülü kazananları açıklandı! 2020 Nobel Tıp Ödülü sahipleri kimler? 2020 Nobel Tıp Ödülü hangi keşfe verildi?

NOBEL TIP ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, her yıl tıp bilimine önemli katkıda bulunan bir bilim insanı yahut değerlendirmeye göre biliminsanlarına, Nobel Vakfı tarafından verilen ödüldür.

2020 NOBEL TIP ÖDÜLÜ SAİHPLERİ KİMLER?

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini bu yıl da buldu.

2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice'a verildi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NOBEL TIP ÖDÜLÜ KAZANANLARI

1901 Emil Adolf von Behring Almanya İmparatorluğu "Serum tedavisi üzerindeki çalışmalarıyla ve özellikle difteriye karşı uygulamasıyla, hastalık ve ölümlere karşı hekimlerin ellerine güçlü ve etkili bir silah vererek, tıp biliminin etki alanında yeni bir yol açtığı için"

1902 Ronald Ross Birleşik Krallık "Sıtma üzerine çalışmaları için, ki bu çalışmalarıyla organizmanın vücuda nasıl girdiğini göstermiş ve böylece bu hastalık ve onunla mücadele yöntemleri hakkındaki başarılı araştırmaların temellerini atmıştır"

1903 Niels Ryberg Finsen Danimarka "Yoğunlaştırılmış ışık radyasyonu ile hastalıkların, özellikle lupus vulgarisin, tedavisi konusundaki katkılarıyla tıp biliminde yeni bir yol açtığı için"

1904 Ivan Petrovich Pavlov Rusya "Sindirim sistemi fizyolojisi üzerine çalışmalarından dolayı, ki sayesinde bu konunun yaşamsal yönleri hakkındaki bilgi değişmiş ve gelişmiştir"

1905 Robert Koch Almanya İmparatorluğu "Tüberkülozla ilgili yaptığı araştırma ve keşifler için"

1906 Camillo Golgi İtalya Krallığı "Sinir sisteminin yapısı konusundaki çalışmaları için"

1907 Charles Louis Alphonse Laveran Fransa "Protozoanın hastalıklara neden olma konusunda oynadığı rol üzerine yaptığı çalışmalarından dolayı"

1908 Ilya Ilyich Mechnikov Rusya "İmmün sistem ile ilgili çalışmaları için"

Paul Ehrlich Almanya İmparatorluğu

1909 Emil Theodor Kocher İsviçre "Tiroid bezinin fizyolojisi, patolojisi ve cerrahisi ile ilgili yaptığı çalışmalar için"

1910 Albrecht Kossel Almanya İmparatorluğu "Nükleik maddeler de dahil olmak üzere proteinler üzerinde yaptığı çalışmalar sayesinde hücre kimyası hakkındaki bilgilerimize sağladığı katkıları nedeniyle"

1911 Allvar Gullstrand İsveç "Göz diyoptrisi ile ilgili yaptığı çalışmaları için"

1912 Alexis Carrel Fransa Fransa "Damar sütürü, kan damarı ve organ transplantasyonu ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı"

1913 Charles Robert Richet Fransa "Anafilaksi ile ilgili çalışmalarından dolayı"

1914 Robert Bárány Avusturya "Vestibüler aparatın patolojisi ve fizyolojisiyle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı"

1915 Ödül verilmedi

1916 Ödül verilmedi

1917 Ödül verilmedi

1918 Ödül verilmedi

1919 Jules Bordet Belçika "İmmüniteyle ilgili keşiflerinden dolayı"

1920 Schack August Steenberg Krogh Danimarka "Kapiller damarlardaki motor düzenleme mekanizması ile ilgili keşiflerinden dolayı"

1921 Ödül verilmedi

1922 Archibald Vivian Hill Birleşik Krallık"Kaslardaki ısı üretimi ile ilgili keşfinden dolayı"

Otto Fritz Meyerhof Almanya "Kaslardaki oksijen tüketimi ve laktik asit metabolizması arasındaki sabit ilişkiyi keşfinden dolayı"

1923 Frederick Grant Banting Kanada "İnsülinin keşfinden dolayı"

John James Rickard Macleod Kanada

1924 Willem Einthoven Hollanda "Elektrokardiyogram mekanizmasının keşfinden dolayı"

1925 Ödül verilmedi

1926 Johannes Andreas Grib Fibiger Danimarka "Spiroptera carcinoma'nın keşfinden dolayı"

1927 Julius Wagner-Jauregg Avusturya "Sıtma aşısının paralitik demans vakalarının tedavisinde de kullanılabileceğini keşfetmesi nedeniyle"

1928 Charles Jules Henri Nicolle Fransa "Tifüs ile ilgili çalışmalarından dolayı"

1929 Christiaan Eijkman Hollanda "Antinöritik vitamini keşfinden dolayı"

Sir Frederick Gowland Hopkins Birleşik Krallık Birleşik Krallık "Büyümeyi uyarıcı vitaminleri keşfi nedeniyle"

1930 Karl Landsteiner Avusturya "İnsan kan gruplarını keşfinden dolayı"

1931 Otto Heinrich Warburg Almanya "Solunumsal enzimlerin etki mekanizmaları ve doğası ile ilgili keşifleri nedeniyle"

1932 Sir Charles Scott Sherrington Birleşik Krallık Birleşik Krallık "Nöronların işlevlerine ilişkin keşifleri nedeniyle"

Edgar Douglas Adrian Birleşik Krallık

1933 Thomas Hunt Morgan Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Kalıtımda kromozomun rolü ile ilgili keşifleri nedeniyle"

1934 George Hoyt Whipple Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Anemi vakalarında karaciğer tedavisi ile ilgili keşifleri nedeniyle"

George Richards Minot A merika Birleşik Devletleri

William Parry Murphy Amerika Birleşik Devletleri

1935 Hans Spemann Almanya "Embriyonik gelişimde organize edici etkiyi keşfetmesi nedeniyle"

1936 Sir Henry Hallett Dale Birleşik Krallık "Sinir uyarılarının kimyasal iletimi ilgili keşifleri nedeniyle"

Otto Loewi Avusturya

1937 Albert von Szent-Györgyi Nagyrapolt Macaristan "Fumarik asidin katalizi ve C vitamini için özel atıfı ile birlikte biyolojik yanma süreçleri ile ilgili keşifleri için"

1938 Corneille Jean François Heymans Belçika "Solunumun düzenlenmesinde sinüs ve aort mekanizmalarının rolü ile ilgili keşifleri nedeniyle"

1939 Gerhard Domagk Almanya "Prontosil'in antibakteriyel etkilerini keşfinden dolayı"

1940 Ödül verilmedi

1941 Ödül verilmedi

1942 Ödül verilmedi

1943 Henrik Carl Peter Dam Danimarka "K vitaminini keşfinden dolayı"

Edward Adelbert Doisy Amerika Birleşik Devletleri "K vitamininin kimyasal yapısını keşfinden dolayı"

1944 Joseph Erlanger Amerika Birleşik Devletleri "Tekli sinir liflerinin son derece farklılaşmış fonksiyonları ile ilgili keşifleri nedeniyle"

Herbert Spencer Gasser Amerika Birleşik Devletleri

1945 Sir Alexander Fleming Birleşik Krallık "Penisilini ve onun çeşitli bulaşıcı hastalıklardaki küratif etkilerini keşiflerinden dolayı"

Ernst Boris Chain Birleşik Krallık

Sir Howard Walter Florey Avustralya

1946 Hermann Joseph Muller Amerika Birleşik Devletleri "X ışını radyasyonuna maruz kalmaya bağlı olarak gerçekleşen mutasyonları keşfetmesi nedeniyle"

1947 Carl Ferdinand Cori Amerika Birleşik Devletleri "Glikojenin katalitik dönüşümü sürecini keşfetmesi nedeniyle"

Gerty Theresa Cori , Bernardo Alberto Houssay Arjantin "Ön hipofiz lobu hormonunun şeker metabolizmasında oynadığı rolü keşfetmesi nedeniyle"

1948 Paul Hermann Müller İsviçre "Birçok arthropoda karşı bir temas zehiri olarak DDT'nin yüksek etkisini keşfetmesi nedeniyle"

1949 Walter Rudolf Hess İsviçre "İç organların faaliyetlerinin koordinatörü olarak ara beyinin fonksiyonel düzenini keşfetmesi nedeniyle"

Antonio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz Portekiz Portekiz "Belli bazı psikozlarda, lobotominin terapötik değerini keşfinden dolayı"

1950 Edward Calvin Kendall Amerika Birleşik Devletleri "Adrenal korteks hormonlarının yapıları ve biyolojik etkileri ile ilgili keşifleri nedeniyle"

1951 Max Theiler Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika Birliği "Sarı humma ve onunla nasıl mücadele edileceği ile ilgili keşiflerinden dolayı"

1952 Selman Abraham Waksman Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Tüberküloza etkili ilk antibiyotik olan streptomisini keşfinden dolayı"

1953 Hans Adolf Krebs Birleşik Krallık "Sitrik asit siklusunu keşfinden dolayı"

Portrait of Fritz Albert Lipmann (1899-1986), Biochemist

Fritz Albert Lipmann Amerika Birleşik Devletleri "Ko-enzim A ve onun ara metabolizmadaki önemini keşfinden dolayı"

1954 John Franklin Enders Amerika Birleşik Devletleri "Poliomyelit virüslerinin çeşitli doku tiplerinin kültürlerinde üreyebilme yeteneğini keşiflerinden dolayı"

Thomas Huckle Weller Amerika Birleşik Devletleri

Frederick Chapman Robbins Amerika Birleşik Devletleri

1955 Axel Hugo Theodor Theorell İsveç "Oksidasyon enzimlerinin etki mekanizması ve yapısı ile ilgili keşiflerinden dolayı"

1956 André Frédéric Cournand Amerika Birleşik Devletleri "Dolaşım sistemi'nin patolojik değişiklikler ve kalp kateterizasyonu ile ilgili keşifleri için"

Werner Forssmann Batı Almanya

Dickinson W. Richards Amerika Birleşik Devletleri

1957 Daniel Bovet İtalya "Vücuttaki bazı maddelerin etkisini inhibe eden sentetik bileşikler, ve özellikle onların iskelet kasları ve damar sistemindeki etkileri ile ilgili keşiflerinden dolayı"

1958George Wells Beadle Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Belirli kimyasal olayların düzenlenmesinde genlerin rolünü keşiflerinden dolayı"[57]

Edward Lawrie Tatum Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

Joshua Lederberg.jpg Joshua Lederberg Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Bakterilerin genetik materyalinin organizasyonu ve genetik rekombinasyonuyla ilgili keşiflerinden dolayı"[57]

1959Severo Ochoa Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asidin biyolojik sentez mekanizmasını keşiflerinden dolayı"[58]

Arthur Kornberg (30828410210).jpg Arthur Kornberg Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1960 Burnet 2jpg.jpg Sir Frank Macfarlane Burnet Avustralya Avustralya "Kazanılmış immünolojik toleransı keşiflerinden dolayı"[59]

Peter Brian Medawar.jpg Peter Brian Medawar Birleşik Krallık Birleşik Krallık

1961Georg von Békésy Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Koklea içindeki stimülasyonun fiziksel mekanizması konusundaki keşiflerinden dolayı"[60]

1962 Francis Crick.png Francis Harry Compton Crick Birleşik Krallık Birleşik Krallık "Nükleik asitlerin moleküler yapısı ve bunun canlı organizmalarda bilgi transferindeki önemini keşiflerinden dolayı"[61]

JamesWatson.png James Dewey Watson Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

Maurice H F Wilkins.jpg Maurice Hugh Frederick Wilkins Birleşik Krallık Birleşik Krallık

Yeni Zelanda Yeni Zelanda

1963 Eccles lab.jpg Sir John Carew Eccles Avustralya Avustralya "Sinir hücre zarının merkezi ve periferik kısımlarında eksitasyon ve inhibisyon olaylarında görev alan iyonik mekanizmalar ile ilgili keşiflerinden dolayı"[62]

Alan Lloyd Hodgkin nobel.jpg Alan Lloyd Hodgkin Birleşik Krallık Birleşik Krallık

Andrew Fielding Huxley nobel.jpg Andrew Fielding Huxley Birleşik Krallık Birleşik Krallık

1964 Konrad Bloch.JPG Konrad Bloch Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Yağ asidi metabolizması ve kolesterol regülasyonu ve mekanizması ile ilgili keşiflerinden dolayı"[63]

Feodor Lynen Batı Almanya Batı Almanya

1965 François Jacob nobel.jpg François Jacob Fransa Fransa "Enzimlerin genetik kontrolü ve virüs sentezi ile ilgili keşiflerinden dolayı"[64]

André Lwoff nobel.jpg André Lwoff Fransa Fransa

Jacques Monod nobel.jpg Jacques Monod Fransa Fransa

1966Peyton Rous Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Tümör indükleyici virüsleri keşfinden dolayı"[65]

Charles Brenton Huggins Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Prostat kanserinin hormonal tedavisi ile ilgili keşiflerinden dolayı"[65]

1967 Ragnar Granit2.jpg Ragnar Granit İsveç İsveç "Gözün birincil fizyolojik ve kimyasal görsel süreçleri ile ilgili keşiflerinden dolayı"[66]

Haldan Keffer Hartline Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

George Wald Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1968Robert W. Holley Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Genetik kodu ve onun protein sentezindeki fonksiyonlarını yorumlamalarından dolayı"[67]

Har Gobind Khorana Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

MNirenberg.jpg Marshall W. Nirenberg Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1969 Max Delbruck.jpg Max Delbrück Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Virüslerin replikasyon mekanizması ve genetik yapısı ile ilgili keşiflerinden dolayı"[68]

Alfred Hershey.jpg Alfred D. Hershey Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

Salvador E. Luria ca.1969.jpg Salvador E. Luria Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1970 Axelrod01.jpg Sir Bernard Katz Birleşik Krallık Birleşik Krallık "Sinir uçlarındaki hümoral transmitterler ve onların depolanma, salınım ve inaktivasyon mekanizmalarıyla ilgili keşiflerinden dolayı"[69]

Ulf von Euler İsveç İsveç

Julius Axelrod Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1971Earl W. Sutherland, Jr. Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Hormonların etki mekanizmaları ile ilgili keşiflerinden dolayı"[70]

1972Gerald M. Edelman Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Antikorların kimyasal yapısı ile ilgili keşiflerinden dolayı"[71]

Rodney R. Porter Birleşik Krallık Birleşik Krallık

1973Karl von Frisch Batı Almanya Batı Almanya "Bireysel ve toplumsal davranış kalıplarının tanımlanması ve organizasyonu ile ilgili keşiflerinden dolayı"[72]

Nikolaas Tinbergen (left), Konrad Lorenz (right) Konrad Lorenz Avusturya Avusturya

Nikolaas Tinbergen Birleşik Krallık Birleşik Krallık

1974Albert Claude Belçika Belçika "Hücrenin yapısal ve fonksiyonel organizasyonu ile ilgili keşiflerinden dolayı"[73]

Christian de Duve Belçika Belçika

George E. Palade Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1975 DavidBaltimore2008.JPG David Baltimore Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Hücrenin genetik materyali ve tümör virüsleri arasındaki etkileşim ile ilgili keşiflerinden dolayı"[74]

Renato Dulbecco crop.jpg Renato Dulbecco Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

Howard Martin Temin Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1976Baruch S. Blumberg Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Enfeksiyöz hastalıkların kaynağı ve yayılımı için yeni mekanizmalar konusundaki keşiflerinden dolayı"[75]

D. Carleton Gajdusek Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1977Roger Guillemin Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Beyinin peptit hormon üretimi ile ilgili keşiflerinden dolayı"[76]

Andrew Schally portrait.jpg Andrew V. Schally Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

Rosalyn Yalow Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Peptit hormonların radyoimmunolojik yöntemlerini geliştirmelerinden dolayı"[76]

1978 Werner Arber 2008.jpg Werner Arber İsviçre İsviçre "Restriksiyon enzimlerini keşfi ve moleküler genetiğin problemleri için onları kullanımlarından dolayı"[77]

Daniel Nathans Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

Hamilton Smith.jpg Hamilton O. Smith Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1979Allan M. Cormack Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Bilgisayar destekli tomografinin geliştirilmesi nedeniyle"[78]

Godfrey N. Hounsfield Birleşik Krallık Birleşik Krallık

1980Baruj Benacerraf Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "İmmünolojik reaksiyonları düzenleyen, genetik olarak belirli hücre yüzey yapıları ile ilgili keşiflerinden dolayı"[79]

Jean Dausset Fransa Fransa

George D. Snell Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1981Roger W. Sperry Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Serebral hemisferlerin fonksiyonel uzmanlaşmaları ile ilgili keşiflerinden dolayı"[80]

David H. Hubel Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Vizüel sistemdeki bilgi işleme süreçleriyle ilgili keşiflerinden dolayı"[80]

Torsten Wiesel-7Nov2006.jpg Torsten N. Wiesel İsveç İsveç

1982Sune K. Bergström İsveç İsveç "Prostoglandinler ve ilişkili biyolojik olarak aktif maddeler ile ilgili keşiflerinden dolayı"[81]

Bengt I. Samuelsson İsveç İsveç

John R. Vane Birleşik Krallık Birleşik Krallık

1983Barbara McClintock Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Hareketli genetik elemanları keşfinden dolayı"[82]

1984 Niels Kaj Jerne 1950 crop.jpg Niels K. Jerne Danimarka Danimarka "Monoklonal antikorların üretim prensiplerini keşifleri ve bağışıklık sisteminin gelişimi ve kontrolünde özgüllük konusundaki teorileri için"[83]

Georges J.F. Köhler Batı Almanya Batı Almanya

César Milstein Arjantin Arjantin

Birleşik Krallık Birleşik Krallık

1985 Mike Brown 2003.jpg Michael S. Brown Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Kolesterol metabolizmasının regülasyonu ile ilgili keşiflerinden dolayı"[84]

Joe Goldstein.JPG Joseph L. Goldstein Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1986 Stanley Cohen-Biochemist.jpg Stanley Cohen Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri "Growth faktörleri keşiflerinden dolayı"[85]

Rita Levi Montalcini.jpg Rita Levi-Montalcini İtalya İtalya

Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

1987Susumu TonegawaJaponya "Antikor üretimi çeşitliliğinin genetik ilkelerini keşfinden dolayı"[86]

1988Sir James W. BlackBirleşik Krallık "Farmakolojinin önemli ilkelerini keşiflerinden dolayı"[87]

Gertrude B. ElionABD

George H. HitchingsABD

1989 Nci-vol-8172-300 j michael bishop.jpg J. Michael BishopABD "Retroviral onkogenlerin hücresel kaynağı ile ilgili keşiflerinden dolayı"[88]

HEVarmus.jpg Harold E. VarmusABD

1990Joseph E. MurrayABD "İnsan hastalıklarının tedavisinde organ ve hücre nakli ile ilgili keşiflerinden dolayı"[89]

E. Donnall ThomasABD

1991 Erwin neher 2007 lindau.jpg Erwin NeherAlmanya "Hücrelerdeki iyon kanallarının fonksiyonlarını keşiflerinden dolayı"[90]

Bert SakmannAlmanya Federal Cumhuriyeti

1992Edmond H. Fischerİsviçre

ABD "Biyolojik düzenleme mekanizması olarak tersinir protein fosforilasyonunu keşiflerinden dolayı"[91]

Edwin G. KrebsABD

1993Sir Richard J. RobertsBirleşik Krallık "Bölünmüş genleri keşiflerinden dolayı"[92]

Phillip A. SharpABD

1994Alfred G. GilmanABD "G-proteinlerini ve hücrede sinyal iletimindeki rolünü keşiflerinden dolayı "[93]

Martin RodbellABD

1995Edward B. LewisABD "Erken embriyonik gelişimin genetik kontrolü ile ilgili keşiflerinden dolayı"[94]

Christiane Nüsslein-Volhard mg 4383.jpg Christiane Nüsslein-VolhardAlmanya Federal Cumhuriyeti

Eric F. Wieschaus.jpg Eric F. WieschausABD

1996Peter C. DohertyAvustralya "Hücre aracılı immün defansın özelliklerini keşiflerinden dolayı"[95]

Rolf M. Zinkernagelİsviçre

1997 Prusiner 1.JPG Stanley B. PrusinerABD "Enfeksiyonların yeni bir biyolojik kaynağı olan prionları keşfinden dolayı"[96]

1998 Drfurchgott.jpg Robert F. FurchgottABD "Kardiyovasküler sistemde bir sinyal molekülü olarak nitrik oksiti keşiflerinden dolayı"[97]

Loius Ignarro.jpg Louis J. IgnarroABD

Ferid Murad.jpg Ferid MuradABD

1999 Gunter Blobel 2008 1.JPG Günter BlobelAlmanya

ABD "Proteinlerin hücrede yerleşim ve taşınımını yöneten içsel sinyallerin keşfinden dolayı"[98]

2000 Arvid Carlsson 2011a.jpg Arvid Carlssonİsveç "Sinir sistemindeki sinyal iletimi ile ilgili keşiflerinden dolayı"[99]

Paul Greengard.jpg Paul GreengardABD

Eric Richard Kandel.jpg Eric R. KandelAvusturya

ABD

2001Leland H. HartwellABD "Hücre döngüsünün anahtar düzenleyicilerini keşiflerinden dolayı"[100]

Tim hunt.jpg Sir Tim HuntBirleşik Krallık

Plos nurse.jpg Sir Paul M. NurseBirleşik Krallık

2002Sydney Brenner Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika Birliği

Birleşik Krallık "Organ gelişiminin genetik regülasyonu ve programlı hücre ölümünü keşiflerinden dolayı'"[101]

H. Robert HorvitzABD

John Sulston.jpg Sir John E. SulstonBirleşik Krallık

2003Paul LauterburABD "Manyetik rezonans görüntüleme (MR)'ı keşiflerinden dolayı"[102]

Peter Mansfield Leipzig.jpg Sir Peter MansfieldBirleşik Krallık

2004 Richard Axel.jpg Richard AxelABD "Odorant reseptörler ve olfaktör sistemin düzenlenmesini keşiflerinden dolayı"[103]

LindaBuck cropped 1.jpg Linda B. BuckABD

2005 Marshall 2008.JPG Barry J. MarshallAvustralya "Helicobacter pylori bakterisini ve onun gastrit ve peptik ülser hastalığındaki rolünü keşiflerinden dolayı"[104]

Robin Warren.jpg J. Robin WarrenAvustralya

2006 Andrew Fire, Stanford University.jpg Andrew Z. FireABD "RNA engellemesini (çift iplikli RNA tarafından gen susturulması) keşiflerinden dolayı"[105]

Craig C. MelloABD

2007 Mario Capecchi UTHSCSA.JPG Mario R. Capecchiİtalya

ABD "Embriyonik kök hücrelerin kullanımı ile farelerde belirli gen değişikliklerinin ilkelerini keşiflerinden dolayı"[106]

Martin Evans Nobel Prize.jpg Sir Martin J. EvansBirleşik Krallık

Oliver-smithies.jpg Oliver SmithiesBirleşik Krallık

ABD

2008 Harald zur Hausen-press conference Dec 06th, 2008-6.jpg Harald zur HausenAlmanya "Serviks kanserine neden olan insan papilloma virüsünü keşfinden dolayı"[107]

Françoise Barré-Sinoussi-press conference Dec 06th, 2008-1.jpg Françoise Barré-SinoussiFransa "İnsan immün yetmezlik virüsünü keşiflerinden dolayı"[107]

LucMontagnier1995 065.jpg Luc MontagnierFransa

2009 Elizabeth Blackburn 2009-01.JPG Elizabeth H. BlackburnABD

Avustralya "Kromozomların telomerler ve telomeraz enzimi tarafından nasıl korunduğunu keşfinden dolayı"[108]

Carol Greider 2009-01.JPG Carol W. GreiderABD

JSzostak.jpg Jack W. SzostakBirleşik Krallık

ABD

2010Sir Robert G. EdwardsBirleşik Krallık "İn vitro fertilizasyonu (tüp bebek) geliştirmesinden dolayı"[109]

2011

Nobel Prize 2011-Press Conference KI-DSC 7512.jpg Bruce A. BeutlerKanada

ABD "Edinilmiş bağışıklık sisteminin etkinleşmesi ile ilgili keşiflerinden dolayı"[110]

Nobel Prize 2011-Press Conference KI-DSC 7584.jpg Jules A. HoffmannLüksemburg

Fransa

Ralph M. SteinmanKanada

ABD "Dendritik hücre ve edinilmiş bağışıklık sistemindeki rolünü keşfinden dolayı"[110]

(Ölümünden sonra ödül kazandı)[111]

2012 John Gurdon Cambridge 2012.JPG Sir John B. GurdonBirleşik Krallık "Erişkin hücrelerin yeniden programlanarak pluripotent hücrelere dönüştürülebileceğini keşiflerinden dolayı"[112]

Shinya yamanaka10.jpg Shinya YamanakaJaponya

2013James E. RothmanABD "Hücrelerimizdeki majör iletim sistemi olan vezikül trafiğinin işleyişinin düzenlenmesi ile ilgili keşifleri nedeniyle "[113]

Randy Schekman 8 February 2012.jpg Randy W. SchekmanABD

Thomas C. SüdhofABD

2014 John O'Keefe (neuroscientist) 2014b.jpg John O'KeefeABD

Birleşik Krallık Beyin hücreleriyle ilgili çalışmalar [114]

May-Britt Moser 2014.jpg May-Britt MoserNorveç

Edvard Moser.jpg Edvard I. MoserNorveç

2015

William C. Campbell 4983-1-2015.jpg William C. Campbellİrlanda

ABD Yuvarlak kurtların tedavisi[115]

Satoshi Omura 5086-1-2015.jpg Satoshi OmuraJaponya

Tu Youyou 5012-1-2015.jpg Tu YouyouÇin Malarya (sıtma) tedavisi[115]

2016 Nobel Laureates 1042 (30647248184).jpg Yoshinori OhsumiJaponya "otofaji mekanizmasıyla ilgili çalışmaları için "[116]

2017 Jeffrey C. Hall EM1B8737 (38162359274).jpg Jeffrey C. HallABD "Sirkadiyen ritmi kontrol eden moleküler mekanizmalar keşiflerinden dolayı"[117]

Michael Rosbash EM1B8756 (38847326642).jpg Michael RosbashABD

Michael W. Young D81 4345 (38162439194).jpg Michael W. YoungABD

2018 James P. Allison (2015).JPG James P. AllisonABD "Negatif bağışıklık regülasyonunu inhibe ederek kanser tedavisini keşfettikleri için"[118]

Tasuku Honjo 201311.jpg Tasuku HonjoJaponya

2019 William G. Kaelin Jr. UNIST CGI 2019 (cropped).jpg William Kaelin Jr.ABD "Hücrelerin oksijen mevcudiyetinİ nasıl algıladıkları ve bunlara nasıl uyum sağladıklarını keşfettikleri için"[119]

Peter J. Ratcliffe at Centro Cultural de la Ciencia 01 (cropped).png Peter J. RatcliffeBirleşik Krallık

Gregg L. SemenzaABD