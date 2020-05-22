'Nişanlıma alyans alacağım' dedi, 30 bin liralık yüzük çaldı
ADANA'da, kuyumcu Özlem Çokay'ın (38) dükkanına alyans alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz erkek, 30 bin TL değerindeki yüzük bulunan tablayı alıp, kaçtı.
ADANA'da, kuyumcu Özlem Çokay'ın (38) dükkanına alyans alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz erkek, 30 bin TL değerindeki yüzük bulunan tablayı alıp, kaçtı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Çoktay, "Bir kadın kuyumcu olarak korkmadan işimi yapmak istiyorum" dedi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde, 15 Mayıs günü meydana geldi. Özlem Çoktay'ın kuyumcu dükkanına yüzünde cerrahi maske ile gelen kimliği belirsiz bir erkek, nişanlısı ve kendisi için alyans almak istediğini söyledi. Çoktay da alyansların bulunduğu tablayı tezgah üzerine çıkardı. Yüzükleri inceleyen genç, vitrindeki bir alyansı da görmek istediğini belirtti. Bu kişi, Çoktay vitrine yönelince 30 bin TL değerinde alyans yüzükler bulunan tablayı alıp, koşarak kaçtı. Çoktay hemen polisi aradı. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
İş yerini 3 gün boyunca açamadığını, korkudan uyuyamadığını belirten Çoktay, şüphelinin bir an önce yakalanması konusunda emniyet güçlerine güvendiğini belirtti.