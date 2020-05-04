Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ekonomik aktivitenin sert bir şekilde yavaşladığı Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 düşüşle 8,99 milyar dolar oldu. Nisan'da ithalat ise yüzde 28,31 azalarak 12,96 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemi'ne göre, dış ticaret açığı Nisan ayında 3,97 milyar dolar oldu.

İHRACATTA DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ KORONAVİRÜS



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dış ticaret rakamlarında yaşanan düşüşte koronavirüs etkisine vurgu yapıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir. Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur."

EN FAZLA İHRACAT KAZANLAR VE MAKİNELER FASLINDA

'Kazanlar ve makineler' faslında ihracat Nisan ayında yüzde 39,28 azalışla 918 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan'da en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla 'demir ve çelik' (654 milyon dolar) ve 'elektrikli makina ve cihazlar' (531 milyon dolar) oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırada Çin, Almanya ve Rusya yer aldı. Nisan ayında ihracatçılar 205 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı.

Ancak salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, Türkiye'nin en önemli ihraç ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri nedeniyle nisan ayında ihracatta sert kayıplar görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre Fransa'ya yüzde 66 İspanya'ya yüzde 59 İngiltere'ye yüzde 57,7 İtalya'ya yüzde 51 Belçika'ya yüzde 48,8 Almanya'ya yüzde 35,9 Irak'a yüzde 34,4 ve ABD'ye yüzde 25,1 oranında azaldı.