Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte tatil için soluğu İzmir Çeşme'de alan 32 yaşındaki oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Tatiline kaldığı yerden devam eden başarılı oyuncu, bikinili pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Toz pembe simli bikini tercih eden Nilperi Şahinkaya'nın "Bu bir aşk şarkısı değil" notuyla yaptığı cesur paylaşımlara binlerce beğeni ve yorum geldi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Öte yandan, bir süredir heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikte olan Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Şahinkaya, "Ben onun ailesi ile tanıştım, o da benim ailemle görüntülü konuşmada tanıştı. Babam yurt dışında çünkü. Güzel gidiyor ilişkimiz, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı