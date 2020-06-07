Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü

Niğde'de mevsimlik işçi olarak çalışan bir kişi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü. Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

07.06.2020 23:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:37

Niğde'nin Ağcaşar Köyünde mevsimlik işçi Mustafa B., kaldığı evde işvereni olduğu öne sürülen A.A. tarafından sulahlı vuruldu. Talihsiz işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüpheli A.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

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TARTIŞTIĞI İŞVERENİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU

Olay, bugün merkeze bağlı Ağcaşar Köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Mustafa B., iddiaya göre tartıştığı işvereni A.A. tarafından silahla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan mevsimlik işçi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Mustafa B.'ye doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.