Nicklas Bendtner'den yıllar sonra gelen itiraf: Kumarda 90 dakikada 400 bin pound kaybettim

Sahada gösterdiği performanstan çok saha dışında yaşadıklarıyla gündeme gelen Danimarkalı forvet Nicklas Bendtner, yıllar sonra yaptığı itirafla yine dikkatleri üzerine çekti.

İngiliz The Guardian'a konuşan 32 yaşındaki forvet, 2011 yılının yaz aylarında Londra'da sarhoş bir şekilde kumarhaneye gittiğini ve 400 bin pound para kaybettiğini söyledi.

"TÜM BANKA HESAPLARIMIN LİMİTLERİ TÜKENDİ"

"Masaya oturamayacak kadar sarhoştum" diyen Bendtner, "Sabaha karşı saat 3 civarı kumarhaneye gittim ve sadece 90 dakika içerisinde 400 bin pound kaybettim. Banka hesaplarımdaki limitlerim tükendi. Eğer şansım dönmezse iflas ediyordum. Yüzüme biraz su döktüm ve gidip 50 bin poundluk daha fiş aldım" şeklinde konuştu.

"KUMARDA HEYECAN ARADIM"

Sonrasında kaybettiği paranın büyük bir bölümünü yeniden kazandığını söyleyen tecrübeli futbolcu, "400 bin pound kaybetmiştim ve büyük bir kısmını geri kazansam da benim için bile riskli bir durumdu. Bu kötü tecrübe, hayattaki bazı gerçekleri görmemi sağladı. O zamana kadar kumarı hem eğlence için oynadım ancak sakatlık nedeniyle futboldan uzaklaşınca, kumarda heyecan aradım" ifadelerini kullandı.