George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin'in dizini ensesine bastırması sonucu boğularak hayatını kaybeden 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd adına başlayan gösteriler devam ediyor. Protestolar yer yer yağmalama ve kundaklama eylemlerine dönüşürken, New York'ta dün gece bu sebeple 700'e yakın kişi gözaltına alındı.

10'UN ÜZERİNDE POLİS ARACI ZARAR GÖRDÜ

New York Polis Departmanı (NYPD), basın ofisinden yapılan açıklamada, kentte yağmalama, mağazaların camlarını kırma ve mülke zarar vermekten 700 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda 10'dan fazla polis memurunun yaralandığı aktarılarak, protestolarda 10'un üzerinde polis aracının da zarar gördüğü ifade edildi.

NEW YORK'TA ÜNLÜ MAĞAZALAR YAĞMACILARIN HEDEFİ OLDU

New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue), Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar dün gece yağmacıların hedefi oldu. Çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı da tüm hafta boyunca uzatıldı.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.