New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

ABD sağlık yetkilileri eyaletin farklı bölgelerinde iki kedinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Yetkililer, virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaşabildiğine dair bir veri olmadığını söyledi.

İNSANLARDAN GEÇTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kedilerin hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği ve kısa sürede tamamen iyileşmelerinin beklendiği ifade edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kedilere virüsün aynı evde yaşadıkları insanlardan ya da komşularından geçtiğini düşündüklerini açıkladı.

HAYVANLARIN İNSANLARA VİRÜS BULAŞTIRDIĞINA DAİR KANIT YOK

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Direktörü konuya ilişkin, "Hayvanlar ve evcil hayvanlar enfekte olabiliyor. Ancak hayvanların insanlara virüsü bulaştırabildiğine dair bir kanıt yok" açıklaması yaptı.

DÜNYA GENELİNDE HAYVANLARDA DA KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Dünya genelinde bilinen evcil hayvanlarla ilişkili çok az sayıda Kovid-19 vakası var. Amerikan Veterinerler Birliği'ne göre, Hong Kong'da koronavirüs sonucu pozitif çıkan bir kedi hastalığı belirti göstermeden atlatmıştı. Belçika'daysa bir kedi hastalığa yakalandıktan dokuz gün sonra iyileşmişti.

New York'ta ayrıca Bronx Hayvanat Bahçesi'nde beş kaplan ve üç aslanın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Kaplanların birinde öksürük görüldüğü bildirilmişti.