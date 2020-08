Netflix'ten video oyunu belgeseli: High Score | High Score IMDb - Netflix yeni dizileri, Ağustos ayında neler var? Eylül ayında neler var?

Netflix yeni bir belgesel ile bu sefer video oyunu severleri sevindirmeyi hedefliyor. High Score adlı belgesel, 6 bölümden oluşuyor. Her bölümde başka bir oyunun geçmişine odaklanan bölümler yaklaşık olarak 40 dakika.

Belgesel içerisinde Sega, Nintendo'nun Mario'suna, Asobo Studio'nun Flight Simulator adlı oyununa kadar pek çok yapım yer alıyor. The Witcher, The Last of Us, Fallout, League of Legends,Cuphead, Cyberpunk 2077, Resident Evil gibi yapımlara uzanan video oyun yapım aşaması hikayeleri de belgeselde yer alıyor.

Netflix'te yer alan tanıtım yazısı ise şu şekilde: "Oyunlardaki dünyalara ve karakterlere hayat veren yenilikçi insanların görüşlerini yansıtan bu belgesel dizisi, klasik video oyunlarının geçmişine ışık tutuyor."

Belgesel anlatıcısı olarak, Charles Martinet yer alıyor.

HIGH SCORE IMDb

2020 yılı itibari ile başlayan Netflix serisinin IMDb puanı : 7,5/10

HIGH SCORE KONUSU

Pek çok oyunun ve markalaşmış oyun sektörünün geçmişine ve büyümesine odaklanan belgeselde birçok eski ve yeni oyunu görmek mümkün.

