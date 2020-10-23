Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü

Lansman çıkışı el ele kamera karşısına geçen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, merak edilen sorulara cevap verdi. Atagül, "Küs olduğunuz Burak Özçivit ile aynı filmde oynar mısınız?" sorusu üzerine gerilip "Ne alakası var şimdi arkadaşlar? Soru sormak için soruyorsunuz. Bu sorudan hiç memnun değilim. Bu sorularınız insanı çileden çıkarır" diyerek sert çıktı.

"NESLİCAN TAY'IN FİLMİNDE İÇİME SİNMEYEN ŞEYLER OLDU"

Başarılı oyuncu, kanserden dolayı bir bacağını kaybeden ve geçtiğimiz sene yaşamını yitiren Neslican Tay'ın hayatını konu alacağı filmde oynayacağı konuşulan Atagül, "Böyle bir teklif geldi ama içime sinmeyen bazı durumlar vardı. Verimli olmayacaktı. O yüzden kabul etmedim" ifadelerini kullandı.