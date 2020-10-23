Nermin Erbakan kimdir? Hatice Nermin Erbakan kaç yaşında, neden öldü? Nermin Erbakan hayatı

Nermin Erbakan, Necmettin Erbakan ile 1967 yılında dünyaevine girdi. Çiftin üç çocuğu oldu. Hatice Nermin Erbakan 23 Ekim 2005 tarihinde hayata veda etti. Necmettin Erbakan'ın eşi Nermin Erbakan kaç yaşında vefat etti?

NERMİN ERBAKAN KİMDİR?

Erbakan, 1943 yılında Balıkesirli Saatçioğlu ailesinin kızı olarak dünyaya geldi. İktisat eğitimi aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nde uzman olarak görev yaparken tanıştığı ve danışmanlık yaptığı TOBB Sanayi Dairesi Başkanı Necmettin Erbakan ile 10 Ocak 1967'de evlendi. 1967'de Zeynep, 1974'te Elif, 1979'da Muhammet Fatih adlı çocukları dünyaya geldi.

Nermin Erbakan, Refahyol hükümetinin kurularak eşinin önce başbakan yardımcısı ve sonra başbakan olması ile sonuçlanan 1995 seçimlerinde Refah Partili kadınlar ile birlikte önemli rol oynadı. İslami kuralları hayatına uygulama konusunda hassas davrandı. 23 Ekim 2005'te Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nermin Erbakan, İstanbul'da Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.