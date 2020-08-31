Neftçi ne demek? Neftçi kelime anlamı ile ne demek? Neft ne demek?

Kelimeyi ilk duyduğunuz zaman aklınıza Azeri futbol takımı gelebilir. Neftçi ve Neft kelimeleri anlamı ise farklıdır. Haberimizde detaylı olarak neftçi ve neft kelimelerinin anlamını bulabilirsiniz

NEFT NE DEMEK?

Genel olarak boyacılıkta kullanılan, petrol türevlerinden bir mineral yağ türü. Neftçi ise petrolcü nalmına gelmektedir.

NEFTİNE DEMEK?

Siyaha yakın koyu renk anlamına gelmektedir.