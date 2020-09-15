Neftçi-Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Tek hedefi mutlak galibiyet olan Galatasaray'ın hazırlıları sürüyor. Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta olacak? Neftçi- Galatasaray maçı hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

NEFTÇİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım, 3'üncü turda Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle tur maçına çıkacak.

NEFTÇİ GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Smart Spor HD, Spor Smart, CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.