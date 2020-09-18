Neftçi Bakü'ye 2 gol atan Diagne çok mutlu: Çalışınca karşılığı er ya da geç gelir

Galatasaray'ın Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol birden atan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.

"ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI ER YA DA GEÇ GELİR"

Senegalli golcü, "Çok mutluyum, uzun zaman sonra kendim için mutluyum. Sadece çalışmanın karşılığı er ya da geç gelir. Şimdi önümüzdeki maçı düşüneceğiz ve inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge forması giyen Diagne, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 22 maçta 13 gol attı ve 2 de asist yaptı.