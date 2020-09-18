Neftçi Bakü'ye 2 gol atan Diagne çok mutlu: Çalışınca karşılığı er ya da geç gelir
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Neftçi Bakü'ye 2 gol atan Diagne çok mutlu: Çalışınca karşılığı er ya da geç gelir

Neftçi Bakü'yü 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne, attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı. Senegalli golcü, çok mutlu olduğunu ve önlerindeki maçı da kazanacaklarını söyledi.

18.09.2020 08:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:09

Galatasaray'ın Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol birden atan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.

"ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI ER YA DA GEÇ GELİR"

Senegalli golcü, "Çok mutluyum, uzun zaman sonra kendim için mutluyum. Sadece çalışmanın karşılığı er ya da geç gelir. Şimdi önümüzdeki maçı düşüneceğiz ve inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge forması giyen Diagne, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 22 maçta 13 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Neftçi Bakü'ye 2 gol atan Diagne çok mutlu: Çalışınca karşılığı er ya da geç gelir
Neftçi Bakü'ye 2 gol atan Diagne çok mutlu: Çalışınca karşılığı er ya da geç gelir
Haber Yorumları (3)
DÜNYASIZ: GS NİN BALONU VESSELAM
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TABİİİİ BULDUNUZ KOLAY TAKIM 3 LERSİNİZ...GELECE: DÜNYALI
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
HADİ SENDE 3LE: paok tarafından 3 lenenleride gördü bu aziz millet
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