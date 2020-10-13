Necati Doğru kimdir? Necati Doğru nereli, kaç yaşında?

Necati Doğru'nun Ağrı'da doğduğu biliniyor. Vatan gazetesinde çalıştıktan sonra son olarak Sözcü gazetesine geçen Doğru kaç yaşında? Gündemi yakından takip edenler, gazeteci Necati Doğru hayatı, özgeçmişi, biyografisi gibi başlıkları araştırıyor. İşte, Necati Doğru hakkında detaylar...

NECATİ DOĞRU KİMDİR?

Doğru, 1 Aralık 1945 tarihinde dünyaya geldi. 1982 yılında Güneş gazetesinin ekonomi bölümü sorumlusu olarak görev yaptı. Güneş Gazetesi'nde ardından Cumhuriyet gazetesinde Cüneyt Arcayürek ile birlikte çalıştı sonrasında da Milliyet gazetesinde görev aldı. 1985 yılında Hürriyet Gazetesi'ne Necati Doğru ekonomi müdürü olarak transfer edildi.

Necati Doğru, 2003 yılında Sabah Gazetesi'nde yazarlık görevini yürüttü. Vatan gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Yazısının sansürlenmesi nedeniyle 19 Mart 2010 tarihinde ayrılıp 2 Nisan 2010 tarihinde Sözcü Gazetesine geçti. Hala Sözcü gazetesinde çalışan Doğru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı yazı nedeni ile 11 ay 20 gün hapis cezası verilse de cezasını para cezasına çevirildi.