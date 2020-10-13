Necati Doğru kimdir? Necati Doğru nereli, kaç yaşında?

Sözcü gazetesi yazarlarından Necati Doğru, 1982 yılında Güneş gazetesinin ekonomi bölümünde çalıştı, ardından Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde görev aldı. Yanı sıra diğer birçok gazetede çeşitli pozisyonlarda çalışan Necati Doğru kim?